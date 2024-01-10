Власть 10 января 2024, 18:41 Песков назвал несерьезными дискуссии о возможных переговорах с Украиной Пресс-служба Кремля

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Юридически закрепленный отказ Украины от переговоров делает все дискуссии о возобновлении диалога несерьезными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передало РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что разговоры о «формуле мира» и других переговорных инициативах не имеют оснований из-за позиции Украины. Представитель Кремля напомнил о действии указа украинского президента Владимира Зеленского, отказавшегося от диалога с нынешними властями России.

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«Ничего серьезного в этом плане нет», — прокомментировал Дмитрий Песков.

По его словам, в условиях отсутствия прогресса в переговорах России остается только продолжать спецоперацию.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности переговоров с Украиной в случае, если они позволят выполнить цели СВО. Член украинской делегации на переговорах в Стамбуле весной 2022 года признал, что президент России Владимир Путин хотел достичь мирного урегулирования конфликта, но Украина сорвала диалог по просьбе Запада.

Несмотря на собственные запреты, лидер Украины Владимир Зеленский обвинил в нежелании возобновления диалога Россию. По его словам, Кремль якобы не делает достаточно фундаментальных шагов в сторону мирных переговоров.