Власть 16 мая 2023, 13:38 Песков назвал неправдой слухи о запрете чиновникам покидать свои посты во время СВО Представитель Кремля Песков не подтвердил запрет чиновникам покидать посты во время СВО РИА «Новости»

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Сообщения о том, что высокопоставленным чиновникам запретили уходить с должностей во время проведения спецоперации на Украине, — это «обычная утка». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Нет, я не могу это подтвердить. Это утка просто, обычная утка», — сказал он.

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Ранее некоторые Telegram-каналы сделали публикации о том, что высокопоставленным чиновникам страны не разрешено оставлять свои посты во время специальной военной операции (СВО).

Накануне Песков также опроверг информацию из материала газеты The Washington Post о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы связывался с украинским военным руководством и предлагал информацию. Она касалась того, где можно атаковать российские подразделения. В обмен на такую услугу бизнесмен якобы просил ВСУ вывести свои войска из Артемовска.