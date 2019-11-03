«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта. Проект состоялся бы и без этого», — сказал он.

При этом Песков отметил, что «Северный поток — 2» выгоден для всех европейских стран, так как позволит в полной мере обеспечить их энергобезопасность за счет стабильных поставок газа.

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С Украиной ситуация полностью противоположная. По мнению Дмитрия Пескова, газотранспортная система соседней страны не выдержит без транзита российского газа.

Он напомнил, что на этой неделе состоялись очередные переговоры представителей «Газпрома», украинского «Нафтогаза» и представителей Еврокомиссии по вопросу газового транзита.

Песков заявил, что на повестке дня остался только один вопрос: «нужно ли транзитировать через Украину?».

«Очевидно, что нужно. Это необходимо для самой Украины. Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится», — заявил представитель Кремля и пояснил, что пока о дальнейшем развитии ситуации сказать сложно.

Песков отметил, что Россия получает возможность гарантированных поставок газа западным потребителям по альтернативным маршрутам, но полностью переключаться на них пока не будет. Однако и идти против запрета Украины на транзит Россия не будет.

«Как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. Путин четко сказал, что нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться», — сказал Дмитрий Песков.

Датское энергетическое агентство разрешило построить две нитки газопровода «Северный поток 2» в своей исключительной экономической зоне. Россия ждала одобрения заявки с апреля 2017 года. В остальных юрисдикциях, куда входят Финляндия и Швеция и Германия работы практически завершены.

В конце этого года истекает действие договора по транзиту российского газа через Украину. Стороны до сих пор не смогли договориться о новом формате сотрудничества. Все осложняется давней судебной тяжбой между «Газпромом» и «Нафтогазом». В последний раз Стокгольмский арбитражный суд встал на сторону украинской компании и обязал «Газпром» выплатить 2,6 миллиарда долларов компенсации. Сейчас Россия для подписания нового договора предложила обнулить исковые требования к «Газпрому» и обещает списать часть долгов Украины. В ответ «Нафтогаз» направил новый иск теперь уже на 12 миллиардов долларов.