Песков назвал необходимым проведение саммита глав стран «ядерной пятерки»

Принятое совместное заявление глав государств — постоянных членов Совета безопасности ООН свидетельствует о необходимости проведения саммита лидеров стран «ядерной пятерки». Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что заявление глав России, США, Китая, Франции и Великобритании о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений не исключает проведения их встречи.

«Заявление лидеров „ядерной пятерки“ не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН все еще необходим», — заявил Песков.

Как напомнил RT, ядерные державы в своем совместном заявлении в качестве первоочередных задач определили не допустить войну между собой, а также снизить стратегические риски. Ядерное оружие должно служить только оборонительным целям, а также недопустимо его распространение.

Подписанты подчеркнули, что намерены вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга в сфере безопасности.

С предложением собрать саммит глав государств — постоянных членов Совета безопасности ООН в январе 2020 года выступил президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал во время поездки в Израиль на пятый Всемирный форум памяти холокоста. Российский лидер отметил, что мировая безопасность требует особого внимания ядерных держав.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что свое согласие на участие в саммите дали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Также положительно оценил предложение о саммите занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп.