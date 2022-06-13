Песков назвал неизменный приоритет для Путина

Президент России Владимир Путин заботится о развитии страны и уровне жизни населения. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Конечно же, главное для нашего президента — это развитие России и повышение уровня жизни наших граждан. Это всегда было, есть и остается главным для нашего президента», — сообщил Песков.

Этим заявлением пресс-секретарь президента обозначил основной акцент в речи Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Изначально журналисты ТАСС предполагали два направления: международное сотрудничество и социально-экономическое развитие России.

Однако Песков воздержался от анонсов других деталей речи Путина. Пресс-секретарь президента предложил дождаться выступления российского лидера.

Ранее Песков заявил, что традиционной встречи Путина с международными инвесторами на ПМЭФ не будет. При этом он не исключил вероятность «отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей».