Песков назвал НАТО созданной для агрессии организацией

НАТО изначально был создан для агрессии, несмотря на утверждения о том, что это оборонительная организация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они-то говорят, что НАТО — это оборонительная организация. Но, знаете, автомат Калашникова, как ни крути, автомат все равно. Вот так же и НАТО. Оно проектировалось и создавалось, его архитектура вся заточена на то, чтобы быть агрессивной. Это организация, созданная для агрессии», — сказал Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу докладывал президенту государтсва Владимиру Путину о том, что группировка сил Североатлантического альянса значительно укрепляется на восточном фланге, у западной границы РФ.

Песков также заявил, что решение стран Запада о введении санкции и ареста российских счетов серьезно уронили престиж доллара и евро. Страны во всем мире начали процесс перехода на национальные валюты для взаиморасчетов. Он подчеркнул, что пока этот процесс находится на начальном этапе. Но остановить его не сможет уже никто.