Песков назвал НАТО агрессивным блоком

НАТО — блок стран с агрессивным настроением, который уже два десятилетия приближается к границам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что изначально Альянс создавали для конфронтации.

«Это блок, который был создан в целях конфронтации, и он продолжает демонстрировать свою сущность и исполнять свои заложенные по умолчанию задачи: продвижение инфраструктуры НАТО в сторону наших границ», — сказал Песков.

По его словам, этот процесс длится по меньшей мере два десятилетия. Песков отметил, что текущая геополитическая расстановка сил НАТО не окончательная картина и российские власти в курсе происходящего.

Также пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Минобороны также занимается вопросами безопасности страны с учетом планов Альянса. По его словам, ведомство разрабатывает планы по соответствующему усилению западных рубежей.

Ранее с подобным заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Его слова процитировал RT.