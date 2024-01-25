Власть 25 января 2024, 20:30 Песков назвал механику обмена пленными деликатной и непубличной информацией Песков: механика обмена пленными не должна обсуждаться на публике РИА «Новости»

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Механика обмена военнопленными является деликатной информацией и не подлежит обсуждению на публике. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В интересах продвижения этого процесса вряд ли нужно все эти детали обсуждать сейчас», — отметил представитель Кремля.

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О перевозке военнопленных Украину уведомили своевременно, заявил Песков в ответ на заявление украинской стороны, что они якобы были не в курсе, что на борту Ил-76 находятся пленные солдаты ВСУ.

Следователи уже обнаружили черные ящики сбитого самолета и исследовали обломки фюзеляжа. Предстоит установить, каким именно орудием поразили российский военный самолет, перевозивший в Белгород украинских пленных для обмена.