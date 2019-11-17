Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Кремль заявил о возможной встрече «нормандской четверки» до конца года Подробнее

«Это такой краеугольный закон», — отметил и пояснил, что в каком формате может пройти согласование на сегодняшний день непонятно.

«Тогда появится больше вопросов», — добавил пресс-секретарь.

Участники предстоящей встречи в «нормандском формате» верят, что украинские власти осознают важность закона в будущем.

Особый статус для Донбасса предусматривает согласованная с Киевом «формула Штайнмайера». Согласно ей, для урегулирования ситуации на юго-востоке страны нужно прекратить ведение боевых действий, развести войска, принять законы об амнистии для участников конфликта, а также провести выборы по законодательству Украины в Донецкой и Луганской областях.

На время проведения выборов регионы получат особый статус. В случае, если выборы признают легитимными, то статус за регионами останется на постоянной основе.

Принятие Украиной формулы Штайнмайера и разведение войск в Донбассе было одним из условий встречи в «нормандском формате».

Лидеры «нормандской четверки» могут встретиться до конца года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. А во Франции даже назвали дату и место — 9 декабря, Париж. Дату саммита подтвердили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.