  • Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

    17 ноября 2019, 19:23

    Алена Макаренко

    Закон об особом статусе Донбасса важен для, но для этого Киеву нужно идти на контакты с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Но власти Украины пока отказываются идти на эти шаги. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
    Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

    Кремль заявил о возможной встрече «нормандской четверки» до конца года

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    «Это такой краеугольный закон», — отметил и пояснил, что в каком формате может пройти согласование на сегодняшний день непонятно.

    «Тогда появится больше вопросов», — добавил пресс-секретарь.

    Участники предстоящей встречи в «нормандском формате» верят, что украинские власти осознают важность закона в будущем.

    Особый статус для Донбасса предусматривает согласованная с Киевом «формула Штайнмайера». Согласно ей, для урегулирования ситуации на юго-востоке страны нужно прекратить ведение боевых действий, развести войска, принять законы об амнистии для участников конфликта, а также провести выборы по законодательству Украины в Донецкой и Луганской областях.

    На время проведения выборов регионы получат особый статус. В случае, если выборы признают легитимными, то статус за регионами останется на постоянной основе.

    Принятие Украиной формулы Штайнмайера и разведение войск в Донбассе было одним из условий встречи в «нормандском формате».

    Лидеры «нормандской четверки» могут встретиться до конца года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. А во Франции даже назвали дату и место — 9 декабря, Париж. Дату саммита подтвердили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.