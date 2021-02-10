Песков назвал избыточную смертность «суровой реальностью» пандемии

Показатели избыточной смертности в России по итогам 2020 года — это суровая реальность коронавирусной пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признал, что показатели так называемой избыточной смертности в России по итогам прошлого года являются высокими. Однако Песков подчеркнул, что эта ситуация не является уникальной для России, поскольку последствия пандемии COVID-19 ощутил на себе весь мир.

«Это наша суровая реальность, в которой мы живем. Я имею в виду все страны мира, которые живут в эпоху пандемии. С избыточной смертностью столкнулись все страны мира», — сказал пресс-секретарь главы государства, его процитировало РИА «Новости».

Песков отметил, что система здравоохранения РФ в условиях пандемии доказала свой высокий мобилизационный потенциал и сработала весьма эффективно.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник заявила, что рост смертности на 18% в России по итогам прошлого года был ожидаемым на фоне распространения COVID-19. Голикова отметила, что сейчас количество случаев коронавируса стабильно снижается.