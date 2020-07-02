Песков назвал итоги голосования по поправкам триумфом доверия к Путину

Явка на прошедшем голосовании составила 67,97%. Песков отметил, что прогнозировать такое было сложно, однако, по его мнению, итоги голосования показали высокую степень поддержки со стороны россиян.

«Однозначно итоги считают триумфом. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии Владимиру Путину. Легко прогнозировался высокий интерес к поправкам. Такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки спрогнозировать было сложно», — сказал пресс-секретарь. Он также ответил журналистам на вопрос о том, когда же изменения станут ощутимы для россиян. По его словам, точную дату пока назвать сложно, но это произойдет в ближайшем будущем.

Пресс-секретарь отметил, что все поправки станут фундаментом, на котором будет основываться будущее страны. Он добавил, что теперь перед правительством стоит сложная задача, но конкретно сказать, какие реформы ожидают страну, пока невозможно.

По данным ЦИК, в стране уже обработано 100% голосов. Поддержали поправки 78,96% россиян, а против высказалось 20,12% населения.