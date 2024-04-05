Важное 05 апреля 2024, 12:54 Песков назвал голословными обвинения России в попытках кибератак Песков: обвинения РФ в кибератаках во Франции и Чехии голословны Unsplash

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Обвинения России в намерении и попытках совершения кибератак голословны и неприемлемы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля прокомментировал слова лидера Франции Эммануэля Макрона о возможности российских кибератак во время Олимпиады и заявление министра транспорта Чехии Мартина Купка о том, что Россия якобы предприняла тысячи кибератак на транспортную систему страны.

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«Это абсолютно голословные обвинения и в первом, и во втором случае. Как часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией», — посетовал Песков.

Он подчеркнул, что Россия «абсолютно не приемлет» подобных высказываний в свой адрес.

При этом иностранные кибератаки в России в последнее время стали регулярными. Во время президентских выборов систему видеонаблюдения пытались взломать и передать айтишникам на Западе.