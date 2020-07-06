Песков назвал глупостью заявление главкома ВМС Украины о подготовке к боям с Россией

Слова командующего Военно-морскими силами Украины о подготовке к боевым действиям против России — абсолютная глупость, которая никак не поможет в урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа выступил с заявлением о подготовке флота к боевым действиям против России. По его словам, Москва готовится к атаке на Херсонскую область с целью обеспечить Крым водой из Днепра. При этом он упомянул о ракетном комплексе «Нептун», находящемся на вооружении украинского флота. По его словам, под ударом может оказаться Севастополь.

Дмитрий Песков напомнил, что первым о возможном вторжении российских войск заявил сотрудник Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Представитель Кремля напомнил, что последний не работает в администрации президента. По словам Пескова, это очень талантливый и осведомленный российский эксперт, но он не представляет официальное мнение Москвы.

Комментируя слова командующего Военно-морскими силами Украины, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Украине просто нечем воевать, так как количество адмиралов в военном флоте соседней страны превышает количество военных судов.

По его словам, сегодня Крым полностью обеспечен пресной водой как для бытовых, так и для технических целей.