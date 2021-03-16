Песков назвал главный критерий оценки эффективности губернаторов

Критерием оценки руководителей регионов станет прозрачность и честность проведения выборов в единый день голосования. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что результаты выборов в Госдуму на оценку эффективности работы губернаторов не повлияют.

«Единственный критерий оценки эффективности — это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов. Это всем хорошо известно», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. Россияне выберут депутатов Госдумы. Одновременно с этим в восьми регионах пройдут прямые выборы губернаторов, в трех — глав регионов выберут депутаты местных заксобраний. В 39 субъектах жители определят новый состав региональных парламентов.

Риск отставки главы Тувы Шолбана Кара-Оола, губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова спрогнозировал холдинг «Минченко консалтинг».



В средней зоне риска оказались временно исполняющие обязанности глав Дагестана (Сергей Меликов), Белгородской области (Вячеслав Гладков), Хабаровского края (Михаил Дегтярев) и Мордовии (Артем Здунов). Всем им предстоит пройти процедуру выборов.