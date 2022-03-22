Песков назвал главную цель российских военных в Мариуполе

Главная цель действий российских военных в Мариуполе — очищение города от националистических подразделений. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью CNN.

Он подчеркнул, что российские военные не наносят удары по гражданским целям. Кроме того, они не стремятся к оккупации Украины. Часть украинцев сотрудничают с военнослужащими РФ.

Пресс-секретарь подчеркнул, что России было очевидно: Украина намеревалась начать военную операцию против Донбасса. Он добавил, что часть украинцев поддерживает российских военных и сотрудничает с ними.

«Есть украинцы, которые сотрудничают, которые работают с нашими военными, есть украинцы, которые хотят избежать жертв и находятся в контакте с нашими военными», — отметил он.

В Кремле отметили, что спецоперация на Украине идет по заранее установленным планам и в соответствии с определенными задачами.

Мариуполь, как и Волноваху, ВСУ оставили в руинах. Пострадали жилые кварталы, социальная инфраструктура и городские коммуникации. Задача по приведению этих и других городов в порядок ляжет на плечи законной власти, которая установится после завершения спецоперации.