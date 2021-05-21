Песков назвал фейковые новости опасным оружием против России

Фальшивые новости являются опасным оружием, которое применяется против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Представитель Кремля сказал, что в России активно противодействуют дезинформации, направленной против государства.

«Фейк-ньюз как оружие применяются против нашей страны, мы с этим боремся», — заявил Песков, выступая на марафоне «Новое знание».

Спланированные фейки по всему миру используют для того, чтобы провоцировать беспорядки и манипулировать рынками, отметил он.

Впоследствии становится все сложнее понять, что правда, а что фейк.

«В таких кампаниях очень часто на зерна правды накручивают целые лоскуты лжи», — подчеркнул он.

Сознательные и сгенерированные фейки — самый страшный вид такого оружия, сказал Песков. Он объяснил, что в современном мире такие вбросы могут серьезно ударить по отношениям между странами и народами.

Россия неоднократно сталкивалась с такой «заказухой», указал он. Это обязывает всегда быть начеку, сказал Песков.