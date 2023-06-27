Власть 27 июня 2023, 00:36 Песков назвал фейком приписываемые ему слова о «судьбоносном» заявлении Путина Песков заявил, что не называл «судьбоносным» заявление Путина РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию The Bell*, что не говорил о выступлении Владимира Путина, что оно определит судьбу страны. Представитель Кремля назвал это сообщение фейком.

За 10 минут до начала выступления главы государства в Telegram-каналах и СМИ появились сообщения, что Песков якобы заявил, что «эти заявления [Путина], без преувеличения, определят судьбу России».

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Песков в интервью заявил, что эти слова — фейк. The Bell* выяснил, что первоисточник цитаты — анонимный Telegram-канал. Остальные СМИ ссылались на другие средства массовой информации и Telegram-каналы.

Владимир Путин выступил с обращением на Первом канале. Глава государства поблагодарил россиян за проявленную выдержку и патриотизм. Также президент выразил признательность тем, кто встал на пути мятежников. В своем телеобращении Путин отдельно отметил подвиг павших героев-летчиков.

* признано Минюстом иностранным агентом.