Песков назвал ерундой статьи о звонках Кремля бизнесменам с призывами вернуться в Россию | 360°

Власть 07 сентября 2022, 17:06 Поделиться Telegram

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Viber Песков назвал ерундой статьи о звонках Кремля бизнесменам с призывами вернуться в Россию Песков назвал ерундой публикацию FT о звонках Кремля покинувшим Россию бизнесменам РИА «Новости»

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Материал The Financial Times (FT) о звонках представителей Кремля уехавшим из России бизнесменам с просьбой вернуться является очередной ерундой. Такое заявление в интервью ТАСС сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это ерунда очередная. Многие из-за границы звонят сюда, это так», — сказал он.

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По его словам, лучше самостоятельно позвонить в Россию и уточнить детали. По словам Пескова, такой совет в первую очередь касается сознательно порвавших со страной.

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На днях издание FT опубликовало статью, авторы которой сослались на источники. Те сообщили, что находящиеся за границей российские бизнесмены, подпавшие под санкции после начала спецоперации, якобы регулярно получают звонки из Кремля с призывом вернуться в Россию.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев призвал посадить в тюрьму актрису Татьяну Лазареву*, которая высказалась относительно возможного возвращения в Россию. По его мнению, та недостойно повела себя по отношению к родной стране и является врагом.

* Татьяна Лазарева внесена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента решением Минюста России.

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