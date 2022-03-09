Песков назвал действия США «экономической войной» против России

Соединенные Штаты Америки фактически ведут экономическую войну с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал журналистам заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что «с точки зрения США, развязка кризиса на Украине — стратегическое поражение президента» Путина.

«США, безусловно, объявили экономическую войну России, и они ведут эту войну. Да, де-факто так и есть», — процитировал ТАСС представителя Кремля.

По словам Пескова, Россия в ответ будет принимать меры, соответствующие ее интересам, добавили «Известия».

Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация на мировых энергорынках развивается турбулентно. Неизвестно, «до какой степени турбулентности она дойдет».

Президент США Джо Байден 8 марта объявил о введении запрета на ввоз российской нефти, природного газа и угля. Глава американского государства признал, что такое решение приведет к росту цен на топливо, но Вашингтон идет на этот шаг в качестве ответа на спецоперацию на Украине.

Он также отметил, что понимает отказ стран ЕС присоединиться к данному запрету, однако подчеркнул, что если те все же согласятся последовать за США, то получат поддержку и помощь Вашингтона в снятии энергозависимости от РФ.

Также стало известно, что Соединенные Штаты изучают возможности ограничения доступа России к криптовалютам.