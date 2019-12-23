Путин обратится к Федеральному собранию 15 января

Президент России Владимир Путин обратится с традиционным посланием к Федеральному собранию страны 15 января 2020 года. Дату озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что началась «предметная работа над содержанием» послания к российскому парламенту. Слова Пескова привел «Интерфакс».

Путин в 2019 году выступил с посланием к Федеральному собранию 20 февраля. Глава государства обозначил в своем ежегодном обращении основные направления, по которым должна двигаться Россия в своей внутренней и внешней политике.

«Официально сообщаем, что Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года», — заметил Песков, которого процитировал ТАСС.