Песков назвал британского премьера мечтой Фрейда

Премьер-министр Англии Борис Джонсон обвинил президента России Владимира Путина в «токсичной маскулинности». Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости» сказал, что подобные заявления делают британского политика мечтой для исследований автора психоанализа Зигмунда Фрейда.

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — сказал пресс-атташе.

Ранее Песков заявил, что НАТО продолжает демонстрировать агрессивную сущность. Эти слова пресс-секретаря российского лидера процитировал RT.

«НАТО — достаточно агрессивный блок. Это блок, который был создан в целях конфронтации, и он продолжает демонстрировать свою сущность», — сказал он.

По его словам, участники Альянса уже несколько десятилетий планомерно приближаются к границам России. Песков отметил, что правительство РФ в кусе действий НАТО, а Минобороны работает над усилением западных рубежей.