Песков назвал безумцами отрицающих опасность коронавируса

«Как минимум они кажутся невеждами, а в худшем случае — безумцами. Эта болезнь существует, эта болезнь особенная», — отметил он.

По словам Пескова, болеть «временами страшно». Пациенты испытывают «доселе неизведанные какие-то ощущения».

Ранее Песков переболел коронавирусом. Об этом стало известно 12 мая, когда он и его супруга Татьяна Навка попали в больницу. Компьютерная томография показала у пресс-секретаря президента двустороннюю пневмонию. Во время болезни он полностью потерял обоняние и вкус, не отличал клубнику от курицы.

По словам Пескова, с 1 мая он соблюдал режим самоизоляции, когда коронавирус выявили у одного из сотрудников Кремля. Спустя несколько дней пресс-секретарь заметил и у себя первые симптомы новой инфекции.

С начала пандемии коронавируса в мире заболели более 12,7 миллиона человек, около 565 тысяч из них умерли. В России зафиксировано 727 162 случая заражения, выздоровел 501 061 человек, умерли 11 335. За последние сутки в России выявили 6615 случаев коронавируса.