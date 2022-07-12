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    12 июля 2022, 14:00

    Песков назвал безопасными для суверенитета РФ слова Валенсы о сокращении численности россиян

    Песков: слова экс-президента Польши о численности россиян не повлияют на суверенитет РФ

    Александр Иванов

    Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что количество россиян необходимо сократить до 50 миллионов человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что это высказывание не угрожает суверенитету страны. Его слова процитировало РИА «Новости».

    Песков назвал безопасными для суверенитета РФ слова Валенсы о сокращении численности россиян

    Журналисты спросили Пескова, способны ли слова Валенсы повлиять на суверенитет России.

    «Нет, не способны», — ответил он.

    Ранее Валенса публично изъявил желание «поднять восстание» 60 народов против России. По его мнению, это должно развалить РФ и сократить количество жителей страны до 50 миллионов человек.

    Это не первый призыв бывшего президента Польши к развалу существующих территориальных границ в мире. 4 июня он заявил о необходимости роспуска ЕС и создания нового объединения. По его мнению, в организацию не должны вступать Польша и Венгрия, а главенствующее положение необходимо отдать Франции и Германии. Эти слова Валенсы процитировал RT.