Песков назвал безопасными для суверенитета РФ слова Валенсы о сокращении численности россиян

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что количество россиян необходимо сократить до 50 миллионов человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что это высказывание не угрожает суверенитету страны. Его слова процитировало РИА «Новости».

Журналисты спросили Пескова, способны ли слова Валенсы повлиять на суверенитет России.

«Нет, не способны», — ответил он.

Ранее Валенса публично изъявил желание «поднять восстание» 60 народов против России. По его мнению, это должно развалить РФ и сократить количество жителей страны до 50 миллионов человек.

Это не первый призыв бывшего президента Польши к развалу существующих территориальных границ в мире. 4 июня он заявил о необходимости роспуска ЕС и создания нового объединения. По его мнению, в организацию не должны вступать Польша и Венгрия, а главенствующее положение необходимо отдать Франции и Германии. Эти слова Валенсы процитировал RT.