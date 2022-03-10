Песков назвал беспрецедентной ситуацию с санкциями против РФ

Ситуация, которая сейчас складывается в экономике из-за санкций, является беспрецедентной. Такое заявление во время общения с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что в сложившейся ситуации лучше не делать никаких прогнозов.

«Это скорее гадать на кофейной гуще. Ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, еще не было», — заявил он.

Сейчас Россия, по его словам, должна действовать с тем, чтобы максимально минимизировать все последствия и дальнейшие риски для экономики.

Кроме того, во время общения с прессой Песков отметил, что если кто-то с оружием в руках на Украине попытается атаковать российских военных, это может плохо закончиться. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в таком случае человек может сам оказаться мишенью.