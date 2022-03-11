Песков: настоящему русскому не стыдно, что он русский

Настоящему русскому не стыдно, что он русский, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировал РБК.

«Ну, вы знаете, настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, то он не русский, к нему нет никаких претензий, он не с нами», — подчеркнул Песков. Так он прокомментировал заявления некоторых россиян и сообщения о притеснении русскоязычного населения в Донбассе.

Ранее Песков сообщал о «запредельной концентрации ненависти ко всему русскому» в США. С оскорблениями и угрозами сталкиваются также русские и русскоязычные жители других стран. Живущая в Мадриде русская девушка Екатерина пожаловалась, что украинка напала на нее в метро и стала орать матом, услышав, что девушка говорит по телефону на русском языке. Жительница Вены Светлана рассказала о «дискуссиях с руганью и угрозами» в интернете.

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий предоставлять политическое убежище в России людям, которые подвергаются притеснениям за русский язык или культуру в своей стране.