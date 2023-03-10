Власть 10 марта 2023, 13:14 Песков напомнил уехавшим россиянам, что Родина — лучше всего Пресс-секретарь Песков: некоторые россияне гонятся за чем-то лучшим, но Родина лучше всего rawpixel

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Покинувшие страну россияне свободны в своих перемещениях, они вправе искать счастье на стороне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эти люди всегда стремятся к чему-то лучшему, но часто забывают, что лучше Родины ничего нет, сообщил ТАСС.

«Но лучше, конечно, искать счастья на той стороне, где нет таких народных волнений и где не сжигают флаги твоей Родины», — высказался представитель Кремля о россиянах, покинувших страну.

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Журналисты обратили его внимание, что некоторые граждане России переехали в Грузию после начала частичной мобилизации, а после начала волнений в соседней республики начали возвращаться обратно. По словам Дмитрия Пескова, это именно те люди, которые ведут себя «реактивно» на фоне тех или иных событий, отчего легко могут сменить место жительства.

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Пресс-секретарь российского лидера отметил, что вряд ли можно говорить о какой-либо тенденции. Он призвал не преувеличивать число таких россиян.

Беспорядки в Тбилиси начались после того, как парламент в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Несколько дней в столице республики продолжаются массовые акции протеста. Днем 10 марта стало известно, что во втором чтении депутаты проголосовали против принятия документа.