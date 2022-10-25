Песков ответил на идею Польши об ограде на российской границе напоминанием о падающих со временем стенах | 360°

Власть 25 октября 2022, 14:06 Песков ответил на идею Польши об ограде на российской границе напоминанием о падающих со временем стенах Представитель Кремля Песков назвал глупой идею Польши построить стену на границе с Россией РИА "Новости"

Читать 360tv в

История неоднократно доказывала глупость идеи строительства стен на границах между странами. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как сообщило РИА «Новости», так он прокомментировал идею чиновников Польши оградиться от Калининградской области.

«История каждый раз доказывает глупость решений о строительстве стен. Потому что с течением лет или десятилетий все стены падают», — заявил Песков.

Реклама

Представитель Кремля подчеркнул, что мешать реализации таких решений Россия не собирается.

Реклама

Власти Польши ранее заявили, что в рамках программы по усилению границ намерены установить систему камер и датчиков движения на участке около Калининградской области и реки Буг.

Такое заграждение назвали электронным барьером, который войдет в часть защитной стены на границе с Белоруссией.