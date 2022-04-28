Песков напомнил о позиции Путина по эвакуации с «Азовстали»

Эвакуация людей с комбината «Азовсталь» в Мариуполе не должна быть темой переговоров. Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что мирные жители могут спокойно покинуть его территорию.

Позицию российского лидера напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, слова которого привели «Известия».

«Путин ясно сказал, что гражданские лица могут выйти с „Азовстали“, а военные — сложить оружие», — подчеркнул Песков.

Эвакуацию гражданских с территории комбината обсудили генсек ООН Антониу Гуттериш и президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер отметил, что готов к немедленным переговорам на этот счет, уточнило РИА «Новости».

Беседа Гутерреша с Путиным 26 апреля тоже касалась вывода мирных жителей Мариуполя с «Азовстали». Генсек ООН отмечал, что президент России согласился на участие в процессе как самой ООН, так и МККК. По словам Пескова, никаких конкретных договоренностей на этот счет на встрече не озвучили.