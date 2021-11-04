Песков напомнил о давнем приглашении Лукашенко в Крым

В ответ на вопрос, планирует ли президент России Владимир Путин пригласить своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в Крым, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что приглашение уже давно есть.

Как сообщил ТАСС, Песков сообщил об этом на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», — напомнил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Александр Лукашенко напомнил, что Украина закрыла небо для Белоруссии, и он никак не может попасть в Крым. Он сообщил, что Владимир Путин пообещал его взять с собой на полуостров, чтобы показать новинки. Но уехал праздновать День народного единства без него.

В ответ российский президент ответил, что в Крыму всегда будут рады увидеть Александра Лукашенко. Он также рассказал, что в Севастополе возложил цветы к памятнику жертв Гражданской войны.