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    04 ноября 2021, 22:46

    Песков напомнил о давнем приглашении Лукашенко в Крым

    Дмитрий Песков: у Лукашенко есть давнее приглашение посетить Крым

    Анастасия Кукова

    В ответ на вопрос, планирует ли президент России Владимир Путин пригласить своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в Крым, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что приглашение уже давно есть.

    Песков напомнил о давнем приглашении Лукашенко в Крым

    Как сообщил ТАСС, Песков сообщил об этом на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

    «У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», — напомнил пресс-секретарь российского президента.

    Ранее Александр Лукашенко напомнил, что Украина закрыла небо для Белоруссии, и он никак не может попасть в Крым. Он сообщил, что Владимир Путин пообещал его взять с собой на полуостров, чтобы показать новинки. Но уехал праздновать День народного единства без него.

    В ответ российский президент ответил, что в Крыму всегда будут рады увидеть Александра Лукашенко. Он также рассказал, что в Севастополе возложил цветы к памятнику жертв Гражданской войны.