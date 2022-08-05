Песков напомнил, что Грайнер сможет воспользоваться процедурой помилования

Кремль не будет комментировать приговор американке Бриттни Грайнер. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что баскетболистка может воспользоваться процедурой помилования, которая прописана в законе.

«Мы не можем комментировать судебные решения, я не буду это делать на этот раз. Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существуют определенные процедуры, коими осужденные в соответствии с законом могут воспользоваться», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что механизм по обмену задержанными между РФ и США может быть поставлен под сомнение. Это произойдет, если детали будут выноситься на обсуждение общественности.

Накануне Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима за контрабанду гашишного масла. Также она должна будет заплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Президент США Джо Байден посчитал приговор американке неприемлемым.