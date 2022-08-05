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    05 августа 2022, 13:25

    Песков напомнил, что Грайнер сможет воспользоваться процедурой помилования

    Пресс-секретарь Песков: Грайнер может воспользоваться процедурой помилования

    Наза Салех Захи

    Кремль не будет комментировать приговор американке Бриттни Грайнер. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что баскетболистка может воспользоваться процедурой помилования, которая прописана в законе.

    «Мы не можем комментировать судебные решения, я не буду это делать на этот раз. Все вопросы помилования прописаны у нас в законе. Существуют определенные процедуры, коими осужденные в соответствии с законом могут воспользоваться», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

    Он добавил, что механизм по обмену задержанными между РФ и США может быть поставлен под сомнение. Это произойдет, если детали будут выноситься на обсуждение общественности.

    Накануне Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима за контрабанду гашишного масла. Также она должна будет заплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

    Президент США Джо Байден посчитал приговор американке неприемлемым.