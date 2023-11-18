Власть 18 ноября 2023, 14:36 Песков намекнул, что у Путина есть данные о готовящихся диверсиях Запада Песков: Путин неспроста говорил о готовящихся диверсиях Запада РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин неспроста говорил о готовящихся диверсиях Запада — у него были на то основания. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент видео появился в его Telegram-канале.

Журналист попросил представителя Кремля ответить, насколько высок риск того, что диверсии, о которых говорил недавно президент, действительно возможны в свете того, что санкционные возможности Запада уже исчерпываются.

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«Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить», — ответил Песков.

Он добавил, что Запад «мучается» из-за того, что антироссийские санкции не достигают своей цели, и точно продолжит искать способы давления на страну.

Владимир Путин заявил, что Запад может устроить новые диверсии и провокации против России, подобные подрыву газопровода «Северный поток» или недавнему обвинению в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией.