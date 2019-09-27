Песков: надеюсь, разговоры Путина и Трампа не опубликуют

Материалы бесед глав государств обычно отмечены грифом «секретно» или «совершенно секретно». В Кремле выразили надежду, что разговоры между президентами РФ и США опубликованы не будут.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что произошедшее со стенограммой беседы главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского — редкий случай. Слова официального представителя Кремля процитировало РИА «Новости».

Зеленский не ожидал увидеть стенограмму разговора с Трампом Подробнее

«Материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф либо "секретно", либо "совершенно секретно". <...> Как правило, конечно, обычно это не публикуется», — заметил Песков.

Он добавил, что подобные публикации и вся ситуация вокруг них являются «исключительно внутренним делом США». Россия не намерена вмешиваться в происходящее.

По словам Пескова, Киев и Вашингтон обсудили публикацию, и сделана она была «по взаимному согласованию». Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что повторения подобного сценария Москва бы не хотела.

«Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, мы (до этого — прим. ред.) не дойдем», — сказал Песков.

Кремль, заключил он, не получал запросов на согласие об обнародовании таких переговоров.

Стенограмму телефонных переговоров Трампа и Зеленского 25 сентября опубликовал Белый дом. Это было сделано после предъявленных президенту США обвинений со стороны демократов. Они заявили, что американский лидер пытался оказать давление на Украину и заставить ее президента начать расследование против сына Джо Байдена. Бывший вице-президент может стать главным конкурентом Дональда Трампа на грядущих выборах.