Песков: мы уверены, что победим в спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об уверенности в успехе спецоперации на Украине. По его словам, Владимир Путин «знает, куда ведет страну».

«Мы уверены, что победим», — подчеркнул Песков.

Заявление прозвучало во время выступления представителя Кремля на просветительском форуме «Новые горизонты». Речь Дмитрия Пескова транслировал телеканал «Звезда».

Пресс-секретарь президента заметил, что Россия «пыталась докричаться до Запада».

«Мы говорили: нам не нравится, когда ваши ракеты и пушки подступают ближе к нашим границам. Нам не нравится, когда вы расширяете НАТО. Мы чувствуем опасность от этого, просим вас этого не делать. Мы приглашаем вас договориться о новых принципах безопасности на нашем общем континенте. О том, как мы все вместе будем жить в мире. Договориться, чтобы не было мер дискриминации в экономике, в торговле», — рассказал Дмитрий Песков.

По его словам, коллективный Запад «устроен в виде пирамиды», на верхушке которой — США. Сейчас США стали враждебным России государством.

Он отметил, что Россию «не очень-то слушали».

Песков также добавил, что для коллективного Запада раздражителем является само существование России. Он, по словам спикера Кремля, «готов на все, чтобы не дать России жить так, как она хочет».

Украинцев Песков назвал «талантливыми, мирными людьми, родственным России народом». Однако их, по его мнению, очень долго «оболванивали».