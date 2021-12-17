Песков: Москва и Минск должны быть готовы, что в 2022 году у них «не добавится друзей»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Белоруссии сейчас была бы хуже, чем на Украине, если бы не поддержка со стороны России. При этом он добавил, что РФ и республика должны быть готовы к тому, что в 2022 году у них «не добавится друзей». Его слова передал ТАСС.

По его словам, Белоруссии повезло, что Россия находится рядом — это помогает справиться с агрессивным отношением к республике извне. Выгода обоих народов при этом является конечной целью интеграции.

«У нас не добавится друзей, и по периметрам наших границ не добавится стабильности и дружелюбности. Пока тенденция к тому, что лишь добавляется конфликтный потенциал. И этот конфликтный потенциал мы не создаем — ни мы, ни Белоруссия. Это создают наш соседи. Поэтому жить нам в следующем году в недружественной обстановке», — сказал он.

Песков отметил, что президент Белоруссии Лукашенко сейчас находится под гигантским международным давлением, а вся республика становится жертвой очень агрессивного поведения.

Ранее агентство Вlооmberg заявило, что ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций в отношении России из-за якобы ее возможного вторжения на Украину. Германия, Франция, Италия и Испания не поддерживают планы по введению новых антироссийских ограничений. В этих государствах предпочитают вести переговоры с РФ.

При этом в других европейских странах считают, что публичная поддержка новых санкций поможет сдержать Россию. Агентство не уточнило, о каких странах ЕС идет речь.