Песков: Москва и Киев должны договориться по газу без судебных претензий

Россия четко изложила свою позицию по взаимоотношениям с Украиной в газовой сфере. Разбирательства в Стокгольмском арбитраже не скажутся на них положительно.

Перспективы договоренности по транзиту газа между Киевом и Москвой оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова привел «Интерфакс».

«Позиция России вчера была изложена. <...> Конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей», — заметил официальный представитель Кремля.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что противоречия между «Газпромом» и «Нафтогазом» привели к осложнению консультаций между Россией и Украиной о газовом транзите, которые проходят при посредничестве Еврокомиссии.

Москва в числе прочих условий для Киева назвала отказ от требований по выплате компенсации в размере 2,6 миллиарда долларов, которую «Газпром» должен выплатить по решению Стокгольмского арбитражного суда.