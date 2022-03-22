Песков: международное право фактически не работает

Международное право практически не работает, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя положение россиян за границей. Его процитировал ТАСС.

Представитель Кремля также подчеркнул, что возможностей для отстаивания интересов русских за границей мало.

«Очень мало каких-то мер, возможно, потому что международное право фактически не работает, да и остальные виды права сейчас в европейских странах практически не работают», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее заместитель постпреда РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко посетовала на то, что организация не торопится освещать дискриминацию россиян за границей. ЮНЕСКО стыдливо умалчивает о русофобии, заметила Довгаленко.

Против проявления русофобии за рубежом выступила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Посольство России в США создало горячую линию для россиян, которые подверглись оскорблениям, насилию и иным формам преследования, включая угрозы жизни и здоровью.