Песков: Кремль не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии

В Кремле выразили надежду, что выборы в Белоруссии пройдут успешно. Москва не вмешивалась во внутренние дела страны и не собирается поступать так впредь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил позицию России по грядущим в республике выборам главы государства и протестным акциям в стране. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы по-прежнему не хотим никак вмешиваться в избирательную кампанию Белоруссии», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле рассчитывают на ее успешное прохождение и соответствие «всем принципам и нормам свободного волеизъявления».

Митинги в Белоруссии Песков связал именно с предвыборной кампанией, а не с возможным влиянием других государств.

«Скорее, это надо воспринимать в рамках предвыборной кампании», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Накануне в Минске состоялся агитационный пикет при участии кандидата на пост главы Белоруссии Светланы Тихановской. Участие в нем приняли тысячи белорусов.

По мнению экспертов, нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко может воспользоваться задержанием россиян как поводом для жесткого контроля над оппозиционными кандидатами.