Песков: Кремль не планирует увековечить память Немцова

Представители СМИ задали Пескову вопросы, связанные с годовщиной убийства Немцова. На вопрос, планируют ли в Кремле увековечить его память, пресс-секретарь главы государства ответил, что таких инициатив от Кремля не поступало.

Также Песков заявил, что не имеет данных о деталях расследования убийства.

Напомним, Бориса Немцова убили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.Признанного виновным Заура Дадаева приговорили к 20 годам лишения свободы.