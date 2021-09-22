Песков: Кремль категорически не согласен с Эрдоганом насчет «аннексии» Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу его рассуждений об «аннексии» Крыма. По словам представителя Кремля, о позиции Турции им известно давно, однако с ней они категорически не согласны. Об этом написала «Газета.ru».

«Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит в РФ. <…> Что касается этой позиции, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем работать с турецкой стороной», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков напомнил, что 29 сентября состоится встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в городе Сочи. На ней Кремль хотел бы обсудить именно двусторонние отношения России и Турции.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров отошел к Российской Федерации.