Песков: каждый случай по невыплатам медикам рассмотрят отдельно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что для «изложения озабоченности» или каких-либо неоднозначных ситуаций с выплатами существует множество механизмов. Его слова привело РИА «Новости».
«Безусловно, со всеми этими случаями будут разбираться», — добавил официальный представитель Кремля. Конкретно описать происходящее можно на отдельной странице портала «Госуслуги».
Песков добавил, что надеется и на использование всех возможностей для диалога с профильными ведомствами на региональном уровне и руководством больниц.
«В любом случае такие ситуации, конечно, являются объектами самого пристального внимания и на региональном уровне, и на федеральном», — сказал пресс-секретарь Путина.
Он призвал не обобщать причины подобных ситуаций, а рассматривать каждый случай отдельно. Исправлять ситуацию, по мнению Пескова, стоит «методичной и последовательной работой».
Все перечисления работающим с коронавирусом специалистам контролируют в Минздраве. Министерство опровергло информацию о том, что некоторые медики выплаты не получили.