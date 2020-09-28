Песков: каждый случай по невыплатам медикам рассмотрят отдельно

В Кремле следят за выплатами медикам, которые работают с COVID-19. Со всеми случаями, когда специалисты не получили положенных денег, российские власти пообещали разобраться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что для «изложения озабоченности» или каких-либо неоднозначных ситуаций с выплатами существует множество механизмов. Его слова привело РИА «Новости».

«Безусловно, со всеми этими случаями будут разбираться», — добавил официальный представитель Кремля. Конкретно описать происходящее можно на отдельной странице портала «Госуслуги».

Песков добавил, что надеется и на использование всех возможностей для диалога с профильными ведомствами на региональном уровне и руководством больниц.

«В любом случае такие ситуации, конечно, являются объектами самого пристального внимания и на региональном уровне, и на федеральном», — сказал пресс-секретарь Путина.

Он призвал не обобщать причины подобных ситуаций, а рассматривать каждый случай отдельно. Исправлять ситуацию, по мнению Пескова, стоит «методичной и последовательной работой».

Все перечисления работающим с коронавирусом специалистам контролируют в Минздраве. Министерство опровергло информацию о том, что некоторые медики выплаты не получили.