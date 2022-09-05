Власть 05 сентября 2022, 13:47 Поделиться Telegram

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Viber Кремль не получал новую информацию по поводу Кадырова после его желания уйти в бессрочный отпуск Песков не знает о развитии событий после слов Кадырова о желании уйти в долгий отпуск сайт Кремля

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Ситуация с заявлением главы Чечни Рамзана Кадырова, который сообщил о желании уйти со своего поста в бессрочный отпуск, не получила пока продолжения. По крайней мере пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ему об этом ничего не известно.

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«Нет, мне не известно ничего о каком-либо развитии (событий — прим. ред.)», — заявил Песков, отвечая на вопрос, не было ли развития ситуации с Кадыровым. Его процитировало РИА «Новости».

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Накануне пресс-секретарь президента РФ сказал, что Кремль видел сообщения главы Чечни о бессрочном отпуске, но это «пока никак не материализовалось».

Ранее Кадыров написал, что «засиделся» на посту главы Чечни. Он высказал мнение, что «заслужил бессрочный и длинный отпуск».

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