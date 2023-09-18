Власть 18 сентября 2023, 12:18 Песков исключил введение масочного режима в Кремле Песков: в Кремле нет централизованной вакцинации от гриппа Unsplash

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В Кремле пока не вводят масочный режим. Там также нет централизованной вакцинации от гриппа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал информацию о возвращении этой и других мер против COVID-19.

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«Пока в Кремле не вводят масочный режим. У нас таких мер нет», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства высказался и о прививочной кампании от гриппа. Он заявил, что каждый сотрудник Кремля имеет возможность пройти вакцинацию, но централизованно это мероприятие не проводится.

В конце августа в Московской области началась ежегодная компания по вакцинации против гриппа. По состоянию на 18 сентября, процедуру прошли более 465 тысяч жителей региона.