18 сентября 2023, 12:18
Песков исключил введение масочного режима в Кремле
Песков: в Кремле нет централизованной вакцинации от гриппа
В Кремле пока не вводят масочный режим. Там также нет централизованной вакцинации от гриппа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.
Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал информацию о возвращении этой и других мер против COVID-19.
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«Пока в Кремле не вводят масочный режим. У нас таких мер нет», — отметил Песков.
Пресс-секретарь главы государства высказался и о прививочной кампании от гриппа. Он заявил, что каждый сотрудник Кремля имеет возможность пройти вакцинацию, но централизованно это мероприятие не проводится.
В конце августа в Московской области началась ежегодная компания по вакцинации против гриппа. По состоянию на 18 сентября, процедуру прошли более 465 тысяч жителей региона.
Кремль
Дмитрий Песков
Грипп
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