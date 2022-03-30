Песков исключил возможность проведения гуманитарной операции в Мариуполе

Продвижения по вопросу проведения гуманитарной операции в Мариуполе, о которой в телефонной беседе говорили президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон, пока нет. Как сообщил ТАСС, об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», — ответил пресс-секретарь российского президента на соответствующий вопрос.

На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что при поддержке Турции и Греции планирует проведение гуманитарной операции для эвакуации из Мариуполя мирных жителей. Он добавил, что обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

Последний телефонный разговор лидеров двух стран прошел накануне. Беседуя о гуманитарным вопросах, Владимир Путин рассказал о поставках еды, одежды и лекарств российскими военными жителям Мариуполя, а также о безопасной эвакуации мирного населения.

Он добавил, что для окончательного решения гуманитарной проблемы боевики украинских национальных батальонов должны сложить оружие и прекратить сопротивление.