Песков исключил возможность обсуждения с Украиной статуса Крыма

Конституция России исключает возможность обсуждения судьбы любого региона страны, в том числе Крыма. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на брифинге выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать позицию украинской делегации по полуострову, прозвучавшую на переговорах в Стамбуле. В частности, представители соседней страны предложили внести в договор с Россией переговоры на 15 лет о статусе Крыма.

«Крым — это часть Российской Федерации, и по нашей Конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий России, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей Конституции», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что не намерен обсуждать или рассказывать о нюансах прошедших накануне переговоров.

Песков заявил, что положительно оценил то, что украинская сторона выступила с конкретными предложениями. Но в целом, по его мнению, прорыва пока особо не наблюдается, а впереди еще длительная работа.

Переговоры российской и украинской делегаций прошли в минувший вторник, 29 марта, в Стамбуле. Комментируя итоги встречи, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинская сторона представила свои предложения в проекте договора. В нем страна соглашается на нейтральный и безъядерный статус в обмен на гарантии безопасности от ряда стран.

По словам Мединского, договор требует большой проработки группы переговорщиков и только после этого его передадут на визу министрам иностранных дел. Подписать итоговую версию договора должны главы государств.