Песков исключил вмешательство Кремля в ситуацию с Кадыровым и его критиками

Разбирательство с обвинениями в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова не входит в прерогативу Кремля. Если люди считают, что есть угроза их безопасности, этот вопрос нужно решать через правоохранительные органы. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремль не следит за ситуацией вокруг Кадырова и семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Песков отметил, что этим вопросом занимаются правоохранительные органы, которые выполняют возложенные на них обязанности.

На вопрос журналистов, что в последнее время в СМИ появилась информация о нескольких неприятных случаях, которые произошли с критиками Кадырова, Песков рекомендовал обратиться с этим в полицию или Следственный комитет.

«Кремль не имеет никакой возможности с этим разбираться. Если у этих граждан есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они должны обратиться в правоохранительные органы», — заявил Песков и добавил, что сообщения СМИ нельзя считать таким обращением.

Отдельно представитель Кремля напомнил, что дети федерального судьи в отставке Янгулбаева в данный момент находятся за границей, заявив об угрозе своей безопасности.

«Если им кто-то угрожает, то они должны конкретно сказать, кто и как им угрожает», — пояснил Песков. Он пояснил, что выдвинутые заявления из-за границы не являются поводом для действий Кремля.

В конце января адвокат Наталья Добронравова заявила, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева увезли из квартиры в Нижнем Новгороде неизвестные люди, которые представились сотрудниками силовых структур. Адвокат пояснила, что у одного из припаркованных возле дома судьи автомобилей были номера Чеченской Республики.

По последним данным, Янгулбаев вместе с дочерью уехал из России после обвинений со стороны Рамзана Кадырова в пособничестве терроризму.