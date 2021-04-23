Песков исключил тему Крыма для разговора Путина и Зеленского

В Кремле назвали темы, которые может обсудить президент России Владимир Путин с лидером Украины Владимиром Зеленским в случае общения. Пресс-секретарь Дмитрий Песков исключил Крым из повестки гипотетической встречи.

Представитель Кремля, как передало РИА «Новости», заявил, что два лидера соседних государств могут пообщаться о двусторонних отношениях.

«Такой темы, как Крым, не существует, поэтому там нечего обсуждать», — добавил Песков.

Ранее Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением «встретиться в любой точке Донбасса, где идет война». Путин предложил свой вариант встречи, если украинский лидер действительно хочет восстановить отношения между государствами. Российский президент позвал Зеленского в Москву обсудить двусторонние отношения.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Украины не оставит без ответа приглашение российского лидера Владимира Путина о проведении встречи в Москве.

Напряженность на юго-востоке Украины усиливается. Ополченцы обвинили в этом украинских военных. При этом Киев и Запад обвиняют Россию в увеличившейся активности российских военных на границах с Украиной.