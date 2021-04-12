Решение об отмене авиасообщения с Турцией связано исключительно с эпидемий ситуацией в стране. Связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул никакой нет. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией», — ответил он на вопрос о том, связано ли решение по Турции с итогами переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Оперативный штаб по борьбе с завозом и распространением коронавируса объявил, что полеты в Турцию временно ограничат с 15 апреля по 1 июня. Как пояснила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, это связано с распространением новых штаммов коронавируса в Турции. На взаимной основе оставят только два регулярных рейса между Москвой и Стамбулом в неделю. По словам Голиковой, после стабилизации ситуации авиасообщение возобновят.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество новых случаев заражения коронавирусом в Турции выросло до 56 тысяч человек ежедневно. При этом в России ситуация на порядок лучше: за сутки выявляют около девяти тысяч инфицированных.

Ассоциация туроператоров России подсчитала, что российские туристы забронировали путевки в Турцию на срок с 15 апреля по 31 мая на общую сумму более 32 миллиардов рублей.

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле на минувшей неделе. По итогам встречи президент Турции заявил, что поддерживает Минские соглашения, и призвал снизить напряженность на востоке Украины.

Отдельно он отметил, что намерен принять участие в саммите «Крымская платформа». Киев организует его в конце августа. Власти Украины планируют пригласить туда лидеров США, Германии, Франции, Великобритании и Турции и обсудить возвращение Крымского полуострова.