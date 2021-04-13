Песков исключил политический мотив в отмене авиасообщения с Турцией

Россия ввела ограничения на полеты в Турцию в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции, которую переживает республика. Никакой политической подоплеки за этим решением нет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, связаны ли ограничения на авиасообщение с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по украинской тематике.

Песков подчеркнул, что ничего общего введенное ограничение на авиасообщение со словами турецкого лидера не имеет.

«Ситуация носит исключительно эпидемический характер и связана с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции», — заявил он.

Приостановка авиасообщения между Россией и Турцией начнет действовать с 15 апреля и продлится до 1 июня. Между Москвой и Стамбулом продолжат летать два самолета в неделю. Российские туристы, которые в данный момент находятся на отдыхе, вернутся домой вывозными рейсами.

Решение об ограничении полетов связано с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По официальным данным, 11 апреля в стране выявили 52,7 тысячи заболевших. Это в пять раз больше, чем было в марте.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что когда эпидемическая ситуация в Турции стабилизируется, то авиасообщение снова возобновят. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что путевки в Турцию забронировали более 500 тысяч россиян. «360» выяснил, как можно вернуть деньги за оплаченный тур, если полететь на отдых не получится.