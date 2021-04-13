Песков исключил окончание «эпохи масок» в России

«Эпоха масок» в России на фоне пандемии коронавируса еще не закончилась, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ спокойнее, чем в ряде стран. Однако говорить о том, что пандемия кончилась, неверно, пишет РИА «Новости».

«К сожалению, новое обострение [зафиксировано] в соседних государствах — в европейских государствах, в Турции», — отметил Песков.

Он также объяснил, почему президент Владимир Путин и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова не надевали медицинские маски во время визита в Саратовскую область в День космонавтики.

По словам Пескова, Владимир Путин и сопровождавшие были без средств личной защиты, потому что не находились в местах массового скопления людей.

«Все-таки они были на открытом воздухе. Но эпоха масок не закончилась», — сказал он.

За минувшие сутки в 83 регионах РФ было зафиксировано 8173 новых случая COVID-19. По данным оперштаба, с марта прошлого года в стране зарегистрировали 4 657 883 случая заражения коронавирусом.