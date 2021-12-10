Песков исключил арест режиссера Сокурова после спора с Путиным

Режиссер Александр Сокуров поспорил с президентом Владимиром Путиным на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). После этого режиссер рассуждал о вероятности своего ареста, но пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил такое развитие событий.

«Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого. Я не знаю, какие могут быть последствия», — заявил Сокуров.

По словам Пескова, арест режиссера исключается. Он подчеркнул, что глава государства относится к Сокурову по-доброму.

«Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — процитировала пресс-секретаря радиостанция «Говорит Москва».

Речь идет о заседании СПЧ, на котором режиссер предложил президенту подумать над устройством Российского государства. Он также напомнил о межнациональных конфликтах, в которых участвует Россия. На это Путин ответил, что необходимо осторожнее относиться к территориальным темам. Он подчеркнул, что подобные серьезные вещи могут кого-то обидеть.